Zwei Tote auf Umfahrung - erste Fotos vom Horror-Crash

Vom heftigen Unfall Mittwochnachmittag auf der B17 bei Sollenau mit zwei Todesopfern gibt es jetzt erste Bilder, die das wahre Ausmaß der Karambolage dreier Pkw mit einem Lkw - der dabei umkippte - zeigen.

NÖ. Zu dem spektakulären wie dramatischen Unfall kam es Mittwoch um 11.50 Uhr. Bereits nach wenigen Minuten waren die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Sollenau vor Ort und begannen gemeinsam mit dem bereits anwesenden Rettungsdienst mit den ersten Einsatz- und Rettungsmaßnahmen - auf einem Straßenabschnitt, der mehr einem Schlachtfeld glich.

© FF Sollenau ×

Wie berichtet, war eine 64-Jährige aus dem Bezirk Baden aus noch nicht geklärter Ursache mit ihrem Auto auf der Umfahrung B17 in Sollenau auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert. Der von einem Kroaten (56) gelenkte Lastwagen krachte in der Folge gegen die Betonleitwand, wurde zurück- und seinerseits auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort kam es zu einer weiteren Kollision: Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Wiener Neustadt war mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge hinter jenem der Unfallverursacherin unterwegs gewesen. Beide Personen am Steuer der Pkws starben. Eine weitere beteiligte Autofahrerin wurde leicht, der Lkw-Chauffeur schwer verletzt.

Weil der Lkw im Zuge der Karambolagen zur Seite gekippt war und Diesel verlor, musste Erdreich abgetragen werden. Deshalb dauerte die Sperre der B17 an der Unfallstelle bis in die Abendstunden an.