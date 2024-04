Behörde warnt: Masern-Patient fuhr mit mehreren Buslinien

Die Behörde bittet, dass Fahrgäste der betroffenen Linien ihren Gesundheitszustand überwachen.

Oberösterreich. Am 2. April war ein Masern-Erkrankter mit zwischen Aigen-Schlägl und Linz mit mehreren Buslinien unterwegs. Die Rohrbacher Bezirkshauptmannschaft bittet nun die Fahrgäste ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Die unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Masern erkrankte Person war laut Behörde am Dienstag (2. April) mit folgenden Buslinien unterwegs:

Buslinie 288 von Aigen Marktplatz Richtung Linz voestalpine, Abfahrt um 4.42 Uhr

von Aigen Marktplatz Richtung Linz voestalpine, Abfahrt um 4.42 Uhr Buslinie 231 von St. Martin/Allersdorf Richtung Rohrbach-Berg Busterminal, Abfahrt um 7.07 Uhr

von St. Martin/Allersdorf Richtung Rohrbach-Berg Busterminal, Abfahrt um 7.07 Uhr Buslinie 231 von Rohrbach-Berg Busterminal Richtung Linz/Donau Hauptbahnhof, Abfahrt um 13.46 Uhr

von Rohrbach-Berg Busterminal Richtung Linz/Donau Hauptbahnhof, Abfahrt um 13.46 Uhr Buslinie 288 Linz voestalpine Richtung Aigen Marktplatz, Abfahrt um 15.48 Uhr

Aufgrund der hohen Infektiosität dieser Erkrankung sei es möglich, dass sich Personen in diesen Verkehrsmitteln mit dem Masernvirus infiziert haben könnten, so der Sanitätsdienst. Daher die dringende Empfehlung der Behörde, dass Personen, die diese Transportmittel am 2. April benützt und keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln Impfungen oder durch eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand beobachten sowie ihren Masernimpfstatus kontrollieren und eventuell aktualisieren.

Sollten bis zum 23. April 2024 Krankheitszeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auftreten, sollte umgehend die hausärztliche Ordination telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigt und der Kontakt zu anderen Personen gemieden werden.