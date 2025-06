Stadt warnt vor Saugwurm-Larven in beliebtem Badesee

Die Parasiten sorgen für einen juckenden Ausschlag.

Österreichs Seen weisen zwar weiterhin eine hervorragende Wasserqualität auf, dennoch ist es in Oberösterreich nun vermehrt zu Fällen von Zerkariendermatitis gekommen.

Betroffen ist der Oedtersee in Traun. Die Stadt Traun hat nun selbst auf Facebook vor den Parasiten gewarnt.

Bei längeren Hitzeperioden und Wassertemperaturen zwischen 26 und 28 Grad Celsius können gehäuft bis epidemieartig Fälle einer Badedermatitis auftreten, besonders wenn in den Gewässern Tiere wie Wasserschnecken und Enten leben.

Auslöser dieser Hauterkrankung sind zumeist bestimmte Larvenstadien (Zerkarien) von Saugwürmern (bestimmten Schistosomenarten), die auch in die Haut des Menschen eindringen und bei mehrmaligem Kontakt zu Beschwerden führen können. Der starke Juckreiz und mögliche Entzündungen der Haut sind zwar sehr unangenehm, dennoch ist die Badedermatitis eine harmlose Hauterkrankung.

"Zerkarien kommen nur in naturnahen Seen vor", sagte NHM Wien-Generaldirektorin Katrin Vohland. Ihr Tipp: "Beim Baden flaches Wasser nach Möglichkeit meiden. Nach dem Aufenthalt im Wasser sofort die Badekleidung ausziehen und fest abtrocknen. So sinkt die Zahl der kleinen Biester auf der Haut."