Drogenspritze
© Getty/Symbolbild

Opfer im Krankenhaus

Bei Autoraub: 20-Jähriger mit Spritzennadel verletzt

08.09.25, 15:48
Ein 20-Jähriger ist am Sonntagabend in Wien von einem Unbekannten ausgeraubt, bedroht und mit einer Spritze verletzt worden. 

Der noch unbekannte Täter war am Sonntag gegen 19.50 Uhr zu dem 20-jährigen Pkw-Lenker in seinem geparkten Auto hingestürmt, hatte ihn mit einer Spritze bedroht und aufgefordert, Geld herauszurücken sowie ihm sein Auto zu überlassen. Bei dem Vorfall wurde das Opfer durch die Nadel leicht verletzt. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg.

Der Rettungsdienst versorgte das Opfer notfallmedizinisch und brachte es in ein Krankenhaus. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, übernahm die Ermittlungen. Das Auto wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Hintergründe des Vorfalls seien noch nicht geklärt. Zwar liege ein Bezug zum Drogenmilieu nahe, jedoch müsse man die weiteren Ermittlungen abwarten, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

