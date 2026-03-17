Bei Brandeinsatz: Bewohnerin attackierte Polizistinnen mit Messer

Die Angreiferin (54) hatte zuvor die Matratze in ihrem Schlafzimmer angezündet.

Stmk. Eine Polizeistreife machte sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr eigentlich zu einem Wohnungsbrand nach Grafendorf bei Hartberg auf. Dort quoll bereits Rauch aus dem Schlafzimmer des Ehepaares, welches dort wohnte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die 54-jährige Bewohnerin verletzt war. Als die beiden Polizistinnen, diese zum Vorfall befragen wollten, schnappte sie sich zwei Küchenmesser und ging auf die Beamtinnen los.

Eine Polizistin wurde dadurch am Oberarm schwer verletzt, die zweite erlitt eine leichte Schnittwunde an der Hand.

Die rabiate 54-Jährige wurde festgenommen und in das LKH Graz zur Behandlung ihrer offensichtlichen Verletzungen eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung der Frau nach der Behandlung in die Justizanstalt Jakomini an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sie offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand die Matratze in ihrem Schlafzimmer selbst entzündet und dabei die angeführten Verletzungen erlitten haben. Erhebungen zum Brandgeschehen, zum Vorwurf der schweren Körperverletzung und zum psychischen Zustand der Verdächtigen folgen.