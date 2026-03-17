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Das erste Tram Train-Fahrzeug Österreichs steht in Eferding in den Startlöchern
© Land OÖ

Regionalstadtbahn

Das erste Tram Train-Fahrzeug Österreichs steht in Eferding in den Startlöchern

17.03.26, 13:33
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Jungfernfahrt soll spätestens 2027 stattfinden. 

OÖ. „Die Ankunft des ersten TramTrains markiert einen zentralen Meilenstein für das Regional-Stadtbahn-Projekt und für die Mobilität in Oberösterreich insgesamt", freute sich Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ).

Das erste Tram Train-Fahrzeug Österreichs steht in Eferding in den Startlöchern
© Land OÖ
 

Was 2020 als gemeinsamer Kraftakt von sechs Verkehrsunternehmen aus Österreich und Deutschland begann, erreicht mit der Präsentation des ersten TramTrain-Fahrzeugs am Dienstag in Eferding für
Oberösterreich seinen ersten Höhepunkt. Im Rahmen des internationalen Beschaffungskonsortiums hat die Schiene OÖ 20 TramTrain-Fahrzeuge bestellt – mit einer Option auf weitere 50 Fahrzeuge für das Regional-Stadtbahn Linz Projekt. Den Auftrag erhielt der Schweizer Hersteller Stadler Rail. In dessen Produktionswerk in Valencia/Spanien werden die TramTrain-Fahrzeuge nach modernsten Standards konstruiert und gefertigt. Die ersten Fahrzeuge im Regional-Stadtbahn-Design sollen zunächst auf der Strecke der Linzer Lokalbahn (LILO) zum Einsatz kommen. Verlaufen die Tests wie erwartet
positiv und kommt das Genehmigungsverfahren zügig voran, steht einer fahrplanmäßigen Jungfernfahrt spätestens 2027 auf der LILO nichts mehr im Wege.   

"Mit dem neuen TramTrain wird sichtbar, was die Regional-Stadtbahn sein wird: eine moderne, schnelle und komfortable Verbindung zwischen Stadt und Region. Oberösterreich investiert damit konsequent in eine Mobilität, die wirtschaftliche Stärke, Lebensqualität und Klimaschutz genauso wie Stadt und Regionen miteinander verbindet", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

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