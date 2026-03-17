Holzlager in Flammen: 16 Feuerwehren im Einsatz

Die fast 200 Einsatzkräfte schafften es die benachbarten Hallen und das Bürogebäude zu schützen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern .

Gurten. Seit Mitternacht dauert die Brandbekämpfung in einem Holzlager in Gurten an. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte stand in der Nacht auf Dienstag ein Großteil der betroffenen Hallen unter Vollbrand, weshalb von der Einsatzleitung die höchste Alarmstufe ausgerufen wurde (Stufe 3).

Ein Nachbar hatte das Feuer entdeckt. Die Flammen waren kilometerweit zu sehen. In der Halle lagerten große Mengen Holz, die für eine enorme Brandlast sorgten und das Feuer rasch anfachten. Die Firma verkauft Altholz und historische Baustoffe.

Zu Spitzenzeiten waren 184 Einsatzkräfte und 16 Feuerwehren im Einsatz. Ein übergreifen auf weitere Gebäude konnte so verhindert werden.Dienstagvormittag dauern die Nachlöscharbeiten weiter an. Die Nachlöscharbeiten gestalten sich aufgrund der Größe des Brandobjekts und der noch vorhandenen Glutnester aufwendig und werden laut FF Ried im Innkreis voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.