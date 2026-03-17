Mit Messer durchs offene Autofenster Lenker (20) bedroht

Nur wenige Stunden nach der tödlichen Messerattacke auf der Linzer Landstraße wurde auch ein Messer im Salzkammergut gezückt.

Gmunden. Zwei Burschen haben Samstagnacht in Gmunden grundlos einen Autofahrer beschimpft. Als der 20-Jährige sie darauf ansprechen wollte, eskalierte die Situation. Sie zeigten ihm unter anderem den Mittelfinger. Als der 20-Jährige das Fenster auf der Fahrerseite herunterließ, schlug ihm der 16-Jährige ins Gesicht, während der 21-Jährige ein Messer zückte und das Messer in Richtung des Opfers hielt. Der 21-Jährige forderte den 20-Jährigen in schlechtem Deutsch auf, Bargeld, sein Handy und die E-Zigaretten auszuhändigen. Der 20-jährige bedrohte PKW-Lenker hielt dem 21-Jährigen seine E-Zigarette hinaus, worauf dieser das Messer weit genug zurückzog, dass sich die Klinge nicht mehr im Fahrzeug befand und das Opfer mit seinem PKW davonfahren konnte.

Die beiden Männer flüchteten daraufhin zu Fuß vom Rathausplatz. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnten die beiden Männer im Stadtgebiet von Gmunden wenig später wahrgenommen werden. Beim Anblick der Polizei flüchteten diese, wobei beide nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden konnten. Das bei der Tat verwendete Messer konnte sichergestellt werden. Gegen beide Beschuldigte wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Opfer wurde bei der Tat leicht verletzt. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Festgenommenen zum Teil geständig. Sie wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Mittlerweile befinden sie sich in Untersuchungshaft, so die Polizei am Dienstag.