Zweiter Prozess gegen Benko: Jetzt steht der Termin

Der zweite Prozess gegen Signa-Gründer René Benko findet am 10. und 16. Dezember in Innsbruck statt.

Jetzt steht der Termin für den zweiten Prozess gegen Signa-Gründer René Benko. Am 10. und 16. Dezember muss sich der gefallene Immobilien-Tycoon vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: betrügerische Krida.

Für ihn sowie eine zweite Angeklagte gilt die Unschuldsvermutung.

Benko-Frau wohl zweite Angeklagte

Bei der Zweitangeklagten dürfte es sich um Benkos Ehefrau Nathalie Benko handeln - offiziell bestätigt wurde das bisher aber nicht. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht es in der nunmehrigen zweiten Anklage gegen den gestrauchelten Signa-Gründer um einen Schaden in Höhe von insgesamt fast 370.000 Euro. Der Tiroler Unternehmer, der derzeit in Innsbruck in Untersuchungshaft sitzt, soll Bargeld in Höhe von 120.000 Euro sowie zusätzlich elf hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und andere Gegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro in einem Tresor von Angehörigen verborgen haben. Im Fall einer Verurteilung drohen Benko und der Mitangeklagten ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.