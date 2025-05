× Benkos 100.000-Euro-Jagdgewehr mit Goldmonogramm wird versteigert

Über die Jagd mit René Benko ist so mancher Politiker gestolpert. Jetzt wird Benkos Jagdgewehr versteigert.

Es ist ein edles Stück: Eine Scheiring Superleicht Doppelbüchse Kaliber 8x57JRS/8x57JRS. Das Jagdgewehr, das im Jahr 2019 zum Neupreis von 115.080 Euro angekauft wurde, kommt jetzt unter den Hammer.

Auf René Benko registriert

Das gute Stück ist im Zentralen Waffenregister auf René Benko registriert. Das fast 100.000-Euro-Gewehr ist bei der Pistolengriffkappe mit einem Goldmonogramm „RB" verziert. Wer das Benko-Gewehr will, der kann noch bis 31. Mai zuschlagen, gab der Versteigerer Aurena in einer Aussendung bekannt.

Das ist das Benko-Jagdgewehr:

© aurena.at ×

© aurena.at ×

© aurena.at ×

© aurena.at ×

Schätzwertgutachten

Im aktuellen Schätzwertgutachten heißt es: „Die Doppelbüchse ist mit einer aufwendigen tiefgestochenen Ornamentgravur ausgestattet. Über die gesamte Fläche des Baskül sind Goldeinlagen eingearbeitet. Die Läufe haben eine durchgehende Achtkantform, welche im oberen Bereich des Laufes mit Ornamenten und Goldeinlagen versehen ist. Das Korn an der Laufmündung ist in einem plastisch dargestellten Keiler eingearbeitet. Das Schaftholz der Büchse ist ein sehr hochwertiges Wurzelmaserholz. In die Pistolengriffkappe ist ein Goldmonogramm ‚RB‘ eingearbeitet, welches mit Ornamenten und Goldelementen umrandet ist. Als Zielfernrohr wurde ein Swarovski Z8i 0, 75-6x20 Abs.4A-IF montiert. Die Montage ist mit Goldeinlagen und einer Ornamentgravur versehen.“

Feine Doppelbüchse

Verwahrt wird die Doppelbüchse in einem Koffer aus Aluminium, die darin eingepasste Koffereinlage wurde auf die Kontur der Waffe ausgeführt. Durchgeführt wird die Versteigerung vom österreichischen Auktionshaus Aurena.