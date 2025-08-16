Besoffener (20) crashte bei Verfolgungsjagd und flüchtete zu Fuß weiter

Ein 20-jähriger Kärntner hat sich in der Nacht auf Samstag in Wolfsberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert - nachdem er sein Auto crashte und dieses sich überschlug, flüchtete er zu Fuß weiter...

Dabei baute der Mann einen Unfall und flüchtete zu Fuß, was eine Suchaktion von Polizei, Rettung und 74 Feuerwehrleuten zur Folge hatte. Als der Mann entdeckt wurde, verlief ein Alkotest bei ihm positiv. Dem 20-Jährigen wurde laut Exekutive der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Flitzte davon und crashte in Hydranten

Gegen 1.00 Uhr wollte eine Polizeistreife in Wolfsberg den Autolenker kontrollieren, weil er wegen seiner Fahrweise aufgefallen war. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen mit Blaulicht und Lichthupe fuhr dieser mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet davon. Schließlich verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit einem Hydranten und überschlug sich. Das Auto blieb in einem Maisacker liegen. Als die Polizei eintraf, fehlte aber von dem Lenker und seinem Beifahrer jede Spur.

Kennzeichen war gestohlen

An der folgenden Suchaktion waren mehrere Polizeistreifen, eine Diensthundestreife sowie Drohnen beteiligt. Erst gegen 2.30 Uhr wurden die beiden Unfallbeteiligten gefunden. Sie waren verletzt, verweigerten aber eine medizinische Versorgung. Neben dem positiven Alkotest wurde auch festgestellt, dass die am Auto angebrachten Kennzeichentafeln gestohlen waren.