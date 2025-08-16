Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Polizei
© Getty

Flucht-Aktion

Einbrecher versteckte sich in Wildgehege vor Polizei

16.08.25, 09:23
Teilen

Ein 59-jähriger ungarischer Staatsangehöriger hat Freitagabend versucht, in ein Wohnhaus in St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) einzubrechen - bei seiner Flucht wurde er an einem sehr ungewöhnlichen Ort festgenommen. 

Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Der Mann flüchtete, wurde aber kurze Zeit später in einem Wildgehege gestellt und festgenommen. Über ihn wurde Schubhaft verfügt, der 59-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Der Ungar hatte kurz vor 20.00 Uhr versucht, in das Haus einzubrechen. Dabei wurde er von Angehörigen des Hausbesitzers und einer weiteren Person kurz festgehalten, ihm wurde auch ein Rucksack samt Tatwerkzeug abgenommen. Dem Mann gelang jedoch die Flucht, was eine groß angelegte Fahndung zur Folge hatte. Schließlich wurde der 59-Jährige in dem Wildgehege festgenommen. Er wurde von den Zeugen eindeutig wiedererkannt, verweigerte aber die Aussage.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden