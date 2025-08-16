Einbrecher versteckte sich in Wildgehege vor Polizei

Ein 59-jähriger ungarischer Staatsangehöriger hat Freitagabend versucht, in ein Wohnhaus in St. Andrä im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) einzubrechen - bei seiner Flucht wurde er an einem sehr ungewöhnlichen Ort festgenommen.

Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Der Mann flüchtete, wurde aber kurze Zeit später in einem Wildgehege gestellt und festgenommen. Über ihn wurde Schubhaft verfügt, der 59-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Der Ungar hatte kurz vor 20.00 Uhr versucht, in das Haus einzubrechen. Dabei wurde er von Angehörigen des Hausbesitzers und einer weiteren Person kurz festgehalten, ihm wurde auch ein Rucksack samt Tatwerkzeug abgenommen. Dem Mann gelang jedoch die Flucht, was eine groß angelegte Fahndung zur Folge hatte. Schließlich wurde der 59-Jährige in dem Wildgehege festgenommen. Er wurde von den Zeugen eindeutig wiedererkannt, verweigerte aber die Aussage.