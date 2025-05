Besoffener bedrohte mit Schreckschusspistole Autofahrer

Die Schreckschusswaffe war im Backofen versteckt.

Vbg. Mit einer Schusswaffe hat am frühen Mittwochabend in Lauterach (Bez. Bregenz) ein 31-Jähriger für Aufregung gesorgt. Der Mann hatte ein Auto angehalten, und als der Lenker wieder weiterfahren konnte, sah dieser im Rückspiegel, wie der Mann aus dem Hosenbund eine Waffe zog, repetierte und auf sein Fahrzeug zielte. Schuss wurde keiner abgegeben. Die Polizei nahm wenig später den mutmaßlichen Täter fest und stellte eine Schreckschusswaffe sicher, teilte sie am Donnerstag mit.

Passanten hatten wenige Minuten vor 18 Uhr die Polizei alarmiert, dass ein Mann mit einer Schusswaffe entlang der Hauptstraße laufe und versuche, Autos zu stoppen. Nur eine Viertelstunde später hielt die Polizei einen 31-Jährigen an und nahm ihn fest. Die Schusswaffe, die sich später als Schreckschusswaffe herausstellte, stellten die Beamten beim Bruder des Mannes im Backofen sicher. Ein Alkotest beim 31-Jährigen ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Der 31-Jährige wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Er wird wegen gefährlicher Drohung sowie wegen eines bereits bestehenden Waffenverbotes nach dem Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.