Betrunkene Autofahrerin (35) verunfallte mit Sohn

Auto überschlug sich mehrmals - Siebenjähriger blieb unverletzt

Eine 35-jährige Autofahrerin ist mit ihrem siebenjährigen Sohn auf dem Rücksitz am Dienstag im Bezirk Klagenfurt-Land von der Fahrbahn abgekommen. Danach kollidierte sie mit zwei Straßenleitpflöcken, einem Weidezaun sowie einem anderen Auto und hob ab, wie die Polizei am Abend mitteilte. Später überschlug sich der Pkw der 35-Jährigen aufgrund von Unebenheiten auf der Wiese mehrmals und kam schlussendlich am Dach liegend zum Stillstand.

Die Lenkerin verletzte sich unbestimmten Grades, ihr Sohn blieb unverletzt. Beide wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkomatentest bei der 35-jährigen Lenkerin verlief positiv. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Der 46-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt, ein Alkomatentest mit ihm verlief negativ.