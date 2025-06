Betrunkener mit Messer überfallen: Duo geflüchtet

Die zwei Unbekannten gingen am Morgen des Pfingstmontags auf das Opfer los.

Ein total betrunkener Mann ist am frühen Pfingstmontag in der Klausenburger Straße in Wien-Favoriten überfallen worden. Die beiden unbekannten Männer bedrohten das Opfer gegen 5.30 Uhr mit einem Messer.

Weil der Mann sich aber vehement weigerte, seine Geldbörse und das Handy den Räubern zu geben, kam es zu einer Rangelei. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Vorfall erst eine Stunde später gemeldet

Weil der Attackierte total betrunken war, meldete er den Vorfall leider erst mehr als eine Stunde später dem Rettungsdienst, der dann wiederum die Polizei informierte. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, ermittelt. Die Täter werden gesucht.