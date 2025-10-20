Alles zu oe24VIP
Bewaffneter Räuber Überfall
© Getty/Symbolbild

Hinweise gesucht

Bewaffneter Räuber mit Kapuzenjacke überfiel Glücksspiel-Lokal

20.10.25, 12:39
Der Täter war mit Schlauchtuch und Baseballkappe maskiert. 

Nach einem Überfall auf ein Glücksspiel-Lokal in St. Pölten wird der Täter gesucht. Der Bewaffnete hatte Bargeld erbeutet und die Flucht ergriffen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Zwei Mitarbeiter blieben unverletzt, jedoch geschockt zurück.

Der Überfall auf den Betrieb war am vergangenen Mittwoch gegen 2.30 Uhr verübt worden. Der Täter war maskiert und hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermittelt und ersucht unter Tel.: 059133-30-3333 um Hinweise.

Der Täter wird als 25 bis 40 Jahre alt, von mittlerer Statur und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war dunkel bekleidet und mit einem Schlauchtuch maskiert. Weiters trug er eine Baseballkappe und eine Kapuzenjacke. Der Mann sprach der Polizei zufolge Deutsch mit stark ausländischem Akzent.

