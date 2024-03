Biker kracht beim Überholen in Gegenverkehr – tot

Der 59-jährige Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Matzendorf-Hölles. Ein Motorradlenker ist am Wochenende nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt-Land gestorben. Der 59-Jährige kollidierte bei einem Überholmanöver Samstagnachmittag in Matzendorf-Hölles mit dem entgegenkommenden Auto einer 33-Jährigen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Der Biker erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Frau aus dem Bezirk Baden wurde mit Blessuren ins Spital Wiener Neustadt gebracht.