Leiche nach Autobrand entdeckt

Die Einsatzkräfte fanden eine tote Person auf der Rückbank des Brandautos. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Niederösterreich. In der Nacht auf Montag ist in neben einem Wertstoffsammelzentrum bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ein Auto in Brand gestanden, wie "noe.orf" berichtet. Um etwa 3 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Das Fahrzeug war noch in Brand als die Einsatzkräfte eingetroffen war.

Bei den Löscharbeiten entdeckten sie auf der Rückbank des Autos eine Leiche. Derzeit ist noch unklar, warum das Auto in Brand geraten ist und wie die Person gestorben ist. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.