Bub (10) nach Sprung in Wolfgangsee untergegangen

Der Junge konnte in einer Tiefe von vier Metern geborgen werden.

Ein Oberösterreicher (10) ist am Sonntagnachmittag im Strandbad St. Gilgen am Wolfgangsee plötzlich untergegangen. Laut ersten Informationen soll das Kind nach einem Sprung in den See nicht mehr aufgetaucht sein. Eine Suche nach dem 10-Jährigen wurde sofort eingeleitet.

Wasserretter konnten laut dem ORF den Jungen dann nach kurzer Zeit in einer Tiefe von vier Metern schließlich bergen. Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde der 10-Jährige in das Klinikum Salzburg geflogen. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, wird derzeit ermittelt.