helikopter
© ZOOM.TIROL

Intensivstation

Bub (3) nach Sturz von Mauer reanimiert

05.11.25, 09:10
Das Kleinkind und seine Mutter sammelten gerade Nüsse. 

Tirol. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Dölsach in Osttirol. Dort war ein Bub (3) gegen 15 Uhr von einer rund 75 cm hohen Mauer gefallen. Nur wenige Meter von dem Wohnhaus der Familie. 

Die 36-jährige Mutter, eine in Dölsach wohnhafte Deutsche, hatte mit ihrem Kind Nüsse gesammelt. Als sie eine Nuss vom Boden aufhob, schaute sie wieder zu ihrem Sohn und sah, dass dieser offensichtlich von der Mauer gestürzt war.

Sie brachte den Buben zunächst nach Hause und legte ihn, da es ihm scheinbar gut ging und er ansprechbar war, hin. Kurze Zeit später bemerkte sie aber, dass etwas nicht stimmte und setzte einen Notruf ab. Ein Notarztteam musste den Dreijährigen daraufhin kurzfristig reanimieren.

Das Kleinkind erlitt bei dem Sturz von der Mauer schwere Kopfverletzungen und musste in das Landeskrankenhaus in Klagenfurt geflogen werden. Dort soll der Kleine mittlerweile bei stabilem Gesundheitszustand stationär betreut werden. Der Bub sei zur Beobachtung auf der Kinder-Intensivstation untergebracht, sagte eine Kliniksprecherin. Der Dreijährige war von einer Mauer in der Nähe des eigenen Wohnhauses gestürzt und hatte später reanimiert werden müssen.

