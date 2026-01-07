Bub (6) in Wien aus Fenster gestürzt

Ein Sechsjähriger ist am Dreikönigstag in der Früh in der Schönbrunner Straße in Margareten aus dem ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt und verletzt worden.

Ein Zeuge hatte das Kind gegen 8 Uhr am offenen Gangfenster des Mehrparteienhauses in der Schönbrunner Straße bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Während er noch telefonierte, stürzte der Bub ab.

Der Bub wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und mit Prellungen und Abschürfungen zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht. Es gibt eine Anzeige wegen Vernachlässigung der Pflege, Erziehung oder Beaufsichtigung (Paragraf 199 Strafgesetzbuch), erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer. Der Sechsjährige dürfte allein am Gang gewesen sein.