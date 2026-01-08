Alles zu oe24VIP
Vom Berg gerettet: Katzen suchen neues Zuhause
© Pfotenhilfe

Nach Tier-Drama

Vom Berg gerettet: Katzen suchen neues Zuhause

08.01.26, 08:59
Der Verein Pfotenhilfe sucht nach der dramatischen Tierrettung vom Berg ein schönes Zuhause für die vier Katzen. 

Es war ein Riesenwirbel: Ende November stieß der Tierschutzhof Pfotenhilfe auf ein Posting einer Tourengeherin: Zwei Katzen irrten damals auf dem Wieserhörndl (Gemeinde Gaissau) in Gipfelnähe im Tiefschnee herum und bettelten um Futter. Schnell machte sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler zusammen mit ihrem Mann - ausgerüstet mit Lebendfallen auf Schlitten - zur Spielbergalm auf, um die Tiere sicher ins Tal zu bringen Wenige Tage später wurden dort zwei weitere Katzen gesichtet, welche auch von den Stadlers gerettet werden konnten.

Katzen Alm zurückgelassen Schnee
© PFOTENHILFE

Katzen vom Berg gerettet
© PFOTENHILFE

Katzen vom Berg gerettet
© PFOTENHILFE

"Wir mussten damals rasch handeln, denn zum Hunger, Durst und Schnee kommen dort mittlerweile teils Nachttemperaturen nahe minus 20 Grad!", so Stadler. "Die jungen Katzen waren zudem schon dehydriert und es war überall auffälliger Katzendurchfall im Schnee."

Katzen Alm zurückgelassen Schnee
© PFOTENHILFE

Molly, Snow, Frosty und Flocke suchen Lebensplatz

Mittlerweile sind die drei Kater namens Snow, Frosty und Flocke sowie die langhaarige Schönheit Molly sehr zutraulich und rundum medizinisch versorgt. "Sie suchen ab sofort - alle zusammen oder pärchenweise - ein schönes Zuhause. Denn seit ihrer Rettung möchten sie auf ihre gewohnten weichen, warmen Betten keinesfalls mehr verzichten müssen", sagt Stadler. "Die Gefahren des Straßenverkehrs kennen sie nicht, weshalb sie entweder Wohnungshaltung oder eher abgelegene Häuser bevorzugen."

