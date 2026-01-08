Handbremse vergessen: Auto stürzt 15 Meter ab

Ein führerloses Auto ist am Mittwoch in Fraxern (Bezirk Feldkirch) rund 15 Meter über einen Abhang abgestürzt.

Der 74-jährige Pkw-Besitzer war zuvor einem entgegenkommenden 87-Jährigen in eine steile Wiese ausgewichen. Beim Aussteigen vergaß er laut Polizei, die Handbremse anzuziehen oder einen Gang einzulegen. Das Fahrzeug kam zunächst ins Rollen und überfuhr eine Straße. In weiterer Folge überschlug es sich, beschädigte einen Geräteschuppen und blieb auf dem Dach liegen.

Auch das Auto des 87-Jährigen kam gefährlich nahe am Abhang zu stehen. Ein Traktor zog es wieder aus sicheres Terrain. Verletzt wurde niemand.