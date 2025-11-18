Alles zu oe24VIP
Cobra-Beamte
Bedrohte Lehrer

Bürgermeister verkündet Festnahme von Teenie-Amokläufer

18.11.25, 16:43 | Aktualisiert: 18.11.25, 18:02
In der niederösterreichischen Gemeinde Lichtenwörth nahe Wiener Neustadt bedrohte offenbar ein amtsbekannter 14-Jähriger die örtliche Schule bzw. einen Lehrer:  Alarmstufe Rot - auch die Cobra kam vor Ort.

NÖ. Nur ein Anruf reicht aus, dass die bewaffneten Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra in die kleine Ortschaft Lichtenwörth, die Heimat von Ex-Tennis-Star Dominic Thiem, anrückten. Hintergrund: Laut NÖN die Drohung eines ehemaligen Schülers gegen die Lehranstalt, die der Bursche gegenüber anderen Kindern geäußert hatte und immer weitere Kreise zog.

Die Schulleitung reagierte mit den Sicherheitsbehörden sofort. Sie sicherten das Gebäude, brachten die Schüler in Sicherheit und informierten die Eltern. Derzeit läuft der Einsatz noch. Details gibt es aktuell keine.

Bürgermeister wendet sich an Bevölkerung

Anders als der Landespolizeidirektor wandte sich der ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag an die verunsicherte Bevölkerung. In einer Mitteilung auf Facebook erklärt er: "Nach aktuellem Stand besteht keine akute Gefahr. Wir haben alle Schutzmaßnahmen eingeleitet und stehen in ständigem Kontakt mit den Behörden. Bitte keine Gerüchte verbreiten." 

Bürgermeister mit Entwarnung

Am späten Dienstagnachmittag kam schließlich die Entwarnung. Der Verdächtige konnte in Wiener Neustadt ausgeforscht werden. 

Via Facebook verkündet Zusag: "Wie bereits informiert, wurden heute aufgrund einer angekündigten Bedrohung im Umfeld unserer Schule umfassende Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Ich darf Ihnen nun mitteilen, dass Entwarnung gegeben werden kann. Die gesuchte Person konnte soeben von den Sicherheitskräften festgenommen werden. Dank des raschen und professionellen Zusammenwirkens von Schule, Exekutive und Gemeinde bestand zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr für unsere Schülerinnen und Schüler sowie die Bevölkerung.Ich danke allen Einsatzkräften für ihr entschlossenes Handeln sowie Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, für Besonnenheit und Vertrauen."

