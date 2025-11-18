Mit 4,2 Promille: 30-Jähriger attackierte Partnerin

Es war nicht das erste Mal, dass der junge Mann auf seine Lebensgefährtin (47) losging.

Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Floridsdorf festgenommen worden, nachdem er seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung geschlagen und getreten, sie eingesperrt und ihr das Handy weggenommen hat. Das berichtete die Landespolizeidirektion. Die Frau wurde auch mit dem Umbringen bedroht. Als der stark alkoholisierte Mann - er hatte 4,2 Promille - auf die Toilette ging, lief die 47-Jährige im Bademantel auf die Straße. Der Beschuldigte flüchtete ebenfalls.

Er wurde aber noch am selben Tag festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Verdächtige kehrte nämlich einige Stunden nach dem Vorfall erneut in die Wohnung der gebürtigen Tschechin zurück. Gegen ihn war bereits eine Woche davor ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt worden, weil es in der Partnerschaft bereits öfter zu Gewalt gekommen war. Die Frau dürfte ihn am Montagabend aber erneut in ihre Wohnung gelassen haben.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Niederösterreich beim NÖ Frauentelefon unter 0800-800 810).