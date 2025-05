45.000 Gäste beim See Opening im Burgenland

Trotz teils schlechtem Wetter genossen heuer mehr als 45.000 Besucher das bunte Programm und die Kulissen des Neusiedler Sees und Neufelder Sees.

Vom 28. April bis 4. Mai stand das Burgenland im Zeichen des See Openings, wobei eine Mischung aus Veranstaltungen und entspannter Atmosphäre den zahlreichen Besuchern Lust auf den Sommerbeginn machte. "Das See Opening ist ein starker Auftakt in die Sommersaison und zeigt, wie vielfältig und attraktiv das Burgenland als Tourismusregion aufgestellt ist. Das abwechslungsreiche Programm hat nicht nur die Gäste begeistert, sondern auch die regionale Wirtschaft weiter gestärkt", erklärt Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann und Tourismusreferent.

Trotz durchwachsenen Wetters am ersten Wochenende und eines verregneten Sonntags zum Abschluss genossen heuer wieder mehr als 45.000 Besucher das vielfältige Programm und die einzigartigen Kulissen des Neusiedler Sees und Neufelder Sees.

"Große Besucherzahl und positives Feedback sind starke Signale. Das Programm, ermöglicht durch die Zusammenarbeit vieler Partner, hat das touristische Potenzial der Region aufgezeigt. Ob Wassersport, Musik, Genuss oder Familienangebote – es war für alle etwas dabei", zog Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, zufrieden Bilanz.

Highlights für Groß und Klein

Highlights waren unter anderem das KIA Beach and Surf Fest in Neusiedl sowie das LakeSound Festival in Breitenbrunn. Weiters verwandelten die Woodstock Weinroas Illmitz in eine Genussmeile. Das Biolandgut Esterházy in Donnerskirchen lockte mit Führungen und Kulinarik. Der Hafen2 in Weiden am See bot Surfen und Segeln an. Und in Rust standen Schifffahrten und Wassersport auf dem Programm.

Am Neufelder See gab es Unterhaltung für alle Generationen: Hindernisbahnen, Bungee-Run, Riesenspiele und spannende Bootsfahrten. „Das See Opening am Neufelder See war ein gelungener Tag voll Abenteuer und Spaß und hat sich im Veranstaltungskalender etabliert“, fasst Brigitta Pelzer vom Tourismusverband Mittelburgenland-Rosalia zusammen.