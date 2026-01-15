Alles zu oe24VIP
Ausstellung "Olympia 1976" in Tirol
50-Jahre-Jubliäum

Ausstellung "Olympia 1976" in Tirol

15.01.26, 14:00
Nostalgie pur: Ausstellung zu 50 Jahre Olympia in Tirols Landeshauptstadt. 

Tirol. Der Umbau des Tiroler Landesmuseen-Haupthauses Ferdinandeum, der Anfang 2028 beendet sein soll, schreitet weiter voran. Sowohl die Kosten über 62 Millionen Euro als auch die Bauzeit sollen halten, versicherte Landesmuseen-Direktor Andreas Rudigier am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Inhaltlich setzt man 2026 etwa im Tiroler Panorama auf das 50-Jahr-Jubiläum der Olympischen Winterspiele. Die Osttiroler Römerstadt soll indes in die Landesmuseen integriert werden.

Olympia in allen Facetten

Die Olympia-Ausstellung im Tirol Panorama widmet sich 2026 Objekten aus dem Umfeld der Olympischen Winterspiele in Innsbruck im Jahr 1976. Zu sehen sind dort etwa Maskottchen, "Schneemandeln" und Medaillen. Im Tiroler Volkskunstmuseum zeigt man unter dem Titel "Aufgespürt" wie Objekte ins Museum kommen und wem ein "Kunstwerk früher gehört hat".

"Unterwegs" bzw. auswärts "tätig" ist das Ferdinandeum etwa im Kunstraum, wo unter anderem Werke der österreichischen Künstlerin Magdalena Frauenberg zu sehen sind. Max Weiler wiederum wird in Schwaz im Radalderhaus ausgestellt.

2025 begrüßten die Häuser der Tiroler Landesmuseen übrigens 328.822 Besucher. Im Vergleichszeitraum 2024 hatten - Kooperationsausstellungen mit anderen Museen inklusive - 539.480 Besucher ihren Weg in eines der Häuser und eine dortige Ausstellung gefunden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

