Burgenland. Dramatische Wende im "Entführungsfall" in der Adelsfamilie: Nachdem die Mutter des Esterházy-Chef gestern als entführt galt, ist die 88-Jährige heute wieder aufgetaucht, wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigt.

Die "Entführte" ist bei ihrer Tochter in Kitzbühel, Tirol. Bei dem Fall dürfte es sich um eine familieninterne Angelegenheit gehandelt haben.

Zunächst Entführung vermutet

Bei der 88-Jährigen Frau handelt sich nicht um eine unbekannte betagte ­Dame, es geht um Magdolna Theresia Ottrubay, die Mutter des mächtigen Chefs der Esterházy-Dynastie. Die Seniorin war 30 Minuten vor dem Großeinsatz der Polizei auf offener Straße offenbar in eine schwarze Limousine gezerrt worden.

Magdolna Ottrubay war gemeinsam mit ihrer Pflegerin in der Esterházy-Straße auf einen Rollator gestützt auf dem Weg in die nahe Bergkirche. Die Mutter des Chefs der Esterházy-Stiftungen und des größten Landbesitzers des Burgenlandes, Stefan Ottrubay (siehe Kasten), ging oft dort hin, hielt in der Kirche inne, betete manchmal einen Rosenkranz.

Laut Augenzeugen stoppten auf Höhe der Hausnummer 29 plötzlich zwei schwarze Limousinen auf der Straße. Aus einem der Autos stieg ein Pärchen, aus dem anderen eine einzelne Frau. Sie war auffallend groß, schlank und blond. Sie trug eine schwarze Mütze, einen dunklen roten Mantel, schwarze Schuhe und braune Handschuhe.

Die erste Spur führte nach Ungarn

Die Unbekannte ging auf die Pflegerin zu und stieß sie zur Seite. Anschließend packte das Trio die 88-Jährige an den Armen und setzte sie in eines der Fahrzeuge. Mit hoher Geschwindigkeit flüchteten die "Entführer" in Richtung Bergkirche.

Laut Polizei hatten die Fluchtfahrzeuge vermutlich ausländische Kennzeichen, laut einem Augenzeugen wurden vor allem ungarische Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Die Fahndung nach den Kidnappern wurde jedenfalls nach wenigen Minuten aufs Ausland ausgedehnt. Jetzt ist bekannt, dass sich die 88-Jährige in Tirol bei ihrer Tochter aufhält.