× Drei Tote nach schwerem Unfall auf der A6

Auf der Nordost Autobahn (A6) kam es am Samstagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall. Es handelt sich um ein Schlepperfahrzeug. Der Grenzübergang Kittsee ist bei der Einreise nach Österreich gesperrt.

Der Unfall ereignete sich an der Abfahrt Kittsee im Bezirk Neusiedl am See, nahe der Grenze zur Slowakei. Der Schlepper wollte den Grenzübergang passieren und durchbrach dort in eine Kontrolle. Er stieg aufs Gas und flüchtete Richtung Österreich. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über den Kleinbus, in dem über 20 Personen befördert wurden, darunter auch ein Kind, berichtet der "ORF". Es soll laut Feuerwehr viele Schwerverletzte geben. Laut "Krone" gibt es mittlerweile drei Todesopfer. Es sollen sich mehrere beteiligte Personen vom Unfallort entfernt haben, nach denen derzeit gesucht wird.

Ein Großaufgebot von Polizei, Rettung und Feuerwehr ist derzeit im Einsatz, mehrere Hubschrauber und eine Polizeidrohne kreisen über dem Unfallort. Der mutmaßliche Schlepper, der den Unfall verursacht hat. konnte mittlerweile festgenommen werden.