Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Burgenland
Drogerie in Mattersburg überfallen: Zwei Jahre und neun Monate Haft

Für Medikamente

Drogerie in Mattersburg überfallen: Zwei Jahre und neun Monate Haft

01.09.25, 14:46
Teilen

60-Jähriger zückte Messer und flüchtete mit rund 930 Euro. Finanzielle und gesundheitliche Probleme als Motiv

Bgld. Ein 60-Jähriger hat am Montag am Landesgericht Eisenstadt für einen Überfall auf eine Drogerie in Mattersburg im vergangenen Juli zwei Jahre und neun Monate Haft ausgefasst. Der Mann hatte sich zunächst als Kunde ausgegeben und seinen Einkauf auf das Kassenband gelegt. Als die Verkäuferin die Kassa öffnete, zückte er jedoch ein Küchenmesser, forderte Bargeld und flüchtete mit rund 930 Euro. Vor Gericht bekannte er sich schuldig.

Nach dem Überfall ging der Burgenländer in ein Wettlokal, wo er schließlich auch festgenommen und ein Großteil des Geldes sichergestellt wurde. Der Mann gab an, unterstandslos und ohne Beschäftigung zu sein. Derzeit befinde er sich in Privatkonkurs und habe gesundheitliche Probleme. Um sich Medikamente leisten zu können, habe er dringend Geld gebraucht: "Ich bin nicht mehr ausgekommen."

Er habe nie vorgehabt, der Kassierin etwas anzutun, beteuerte der 60-Jährige, der sich bei der Frau entschuldigte. Das Urteil nahm er an. Es ist damit rechtskräftig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden