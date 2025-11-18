"Geheimes Maskottchen" für Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, beginnt im südburgenländischen Bad Tatzmannsdorf eine Zeit voller Magie. Auch in diesem Advent erstrahlt das wohl schönste Weihnachtshaus Europas, das zu den "Winterwundern“ im Burgenland zählt.

Ein Lichtermeer bringt Kinderaugen zum Leuchten und lässt Erwachsene wieder an das Wunder der Weihnacht glauben. Von 22. November 2025 bis 6. Jänner 2026 (außer 24. und 25. Dezember) verwandelt sich das Anwesen der Familie Gollnhuber in ein Märchenland – und heuer gibt es eine ganz besondere Überraschung: ein geheimes Maskottchen.

© Fam. Gollnhuber

Das geheime Überraschungsmaskottchen 2025 stammt aus einer Wette mit dem Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf Stefan Laimer, der mit Familie Gollnhuber vereinbart hat, wenn die größte Tourismusgemeinde im Burgenland – nämlich Bad Tatzmannsdorf - die 500.000 Übernächtigungsgrenze im Jahr 2024 knackt, würde er persönlich in einem weihnachtlichen Kostüm zur Eröffnungsfeier als Maskottchen 2025 erscheinen – und tatsächlich, er hält Wort!

Glanz und Glamour im Lichtermeer

Mit fast einer Million funkelnder Lichter, mehr als 250 aufblasbaren Figuren, die meisten aus der Disney Familie (bis zu neun Meter hoch!) und zahlreichen Lichtfiguren von MK Illumination verwandelt sich das 5.000 m² große Areal in ein wahres Wintermärchen für tausende Besucher vom In- und Ausland, die in diesem Jahr sogar mit einem Bummelzug an den Wochenenden bzw. Feiertagen vom Ortskern anreisen können oder auch ganz romantisch mit der Pferdekutsche.

© Fam. Gollnhuber

Wer durch den funkelnden Garten spaziert, trifft an den Specialdays auf vertraute Gesichter: Micky und Minnie Maus, Stitch, Elsa mit ihrer Eisköniginnenfamilie, Schneemann Olaf, Mister Grinch, Spongebob Schwammkopf, Minion Stuart oder heuer neu Daisy und Donald sind alle dabei und lassen sich gerne mit den Fans fotografieren. Hohen Besuch bekommt das Weihnachtshaus in diesem Jahr auch von der zauberhaften Schneekönigin, die mit ihren Schneekristallen die Kinder erfreut. Ein weiterer Blickfang: Der märchenhafte Bereich, den der Familien-Freizeit-Park Märchenwald Steiermark gestaltet hat – ein Stück Kindheitstraum zum Anfassen. Natürlich darf auch die berühmte „Bad Tatzmannsdorfer Christkindl- und Weihnachtselfengang“ mit ihren kleinen Stars nicht fehlen.

Buntes Programm mit Stars

Feierlich eröffnet wird das Adventspektakel am Samstag, 22.November 2025 um 16.30 Uhr. "Jeder ist bei uns willkommen, seien es Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Gesellschaftskreisen oder mit unterschiedlichen Bedürfnissen“, meinen Sabine und Gerald Gollnhuber, die Initiatoren dieses weihnachtlichen Highlights in Österreich mit Ihrem Team."Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem alle Menschen zusammenkommen, um die Wunder der Weihnachtszeit und die Magie der Zusammengehörigkeit hautnah zu erleben und gleichzeitig Gutes tun", sagen Sabine und Gerald Gollnhuber, die seit mehr als 30 Jahren ab August ihr Anwesen weihnachtlich schmücken.

Mit Auftritten von bekannten Künstlern wie dem Bläserensemble der Militärmusik Burgenland (28.11), der besonderen Band "Mundwerk“, die aus 10 hervorragenden Musikerinnen und Musikern mit Handicap besteht (29.11), der zauberhaften Sängerin Anita Wagner (7.12), dem burgenländischen Stern am Schlagerhimmel Niki Kracher (21.12) und dem großartigen Sebastian Tallian (26.12) mit seiner Harmonika finden die "Specialdays“ ihre musikalischen Höhepunkte.

Am 28.12 haben die Besucher des Weihnachtshauses die Möglichkeit, mit einem Rauchfangkehrer und seinem Schweinchen ein besonders Foto für Silvester zu machen.

Das Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf ist jedoch nicht nur ein visuelles Spektakel, sondern auch ein beeindruckendes Charityprojekt. Hinter dem Glanz verbirgt sich eine große Mission. Seit über 15 Jahren sammelt das Team rund um Familie Gollnhuber mehr als 350.000 Euro an Spenden für wohltätige Zwecke und unterstützt gemeinnützige Organisationen und Menschen, denen es nicht so gut geht. Der Eintritt ist kostenlos, jedoch werden Besucher beim Eingang ermutigt zu spenden, um damit Bedürftigen und wohltätigen Institutionen zu helfen.

Nur mit tatkräftiger Unterstützung von Sponsoren, freiwilligen Helfern und vor allem den Spenden der Besucher möchte das Projekt „Weihnachtshaus“ auch heuer wieder Institutionen unterstützen und spendet den gesamten Reinerlös.