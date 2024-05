Mädchen (11) trieb bei Schulausflug reglos im Becken

Eine Besucherin zog die Elfjährige aus dem Wasser

Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) vor dem Ertrinken gerettet worden. Die Schülerin, die mit ihrer Klasse in der Therme war, trieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland reglos im Sportbecken im Außenbereich. Eine Besucherin aus Niederösterreich bemerkte das, zog sie aus dem Wasser und leistete Erste Hilfe.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Elfjährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Sie war nach den Erstmaßnahmen bei Bewusstsein, konnte jedoch noch nicht zu dem Vorfall befragt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.