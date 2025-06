Schokolade mit Haltung: Die leisen Stimmen der Klimaflucht

Um das Bewusstsein für klimabedingte Migration weiter zu schärfen, holt der deutsche Schokoladenhersteller Ritter Sport die Wanderausstellung "Klimaflucht" nach Breitenbrunn am Neusiedler See.

Vom 24. Juni bis zum 3. Juli verwandelt sich die Kirschblütenhalle in Breitenbrunn in einen Ort der Begegnung und Aufklärung. Die Wanderausstellung "Klimaflucht" wurde von Ritter Sport nach Österreich geholt und macht Station im Burgenland. Das Unternehmen betreibt dort seit 2021 ein Werk. Inmitten der Halle berichten 14 lebensgroße Figuren per Audiobeitrag von ihrer Flucht, ausgelöst durch Umweltveränderungen. Ihre Stimmen zeichnen ein eindringliches Bild von Angst, Verlust und der Hoffnung auf ein neues Leben.

Anna-Maria Hess, die das Werk in Breitenbrunn leitet, hebt hervor, dass die Klimakrise längst nicht mehr nur ferne Länder betrifft. "Die Ausstellung macht deutlich, dass die Klimakrise nicht nur den globalen Süden betrifft. Sie ist auch längst bei uns angekommen", sagt sie.

Nachhaltigkeit wird zur Verantwortung

Ritter Sport weiß aus erster Hand, welche Spuren der Klimawandel hinterlässt. In Westafrika und Mittelamerika arbeiten Kakaobäuerinnen und -bauern unter Bedingungen, die sich durch die Erderhitzung zunehmend verschärfen. Das Unternehmen engagiert sich seit über 30 Jahren für nachhaltigen Kakaoanbau und bezieht seit 2018 ausschließlich zertifizierten Kakao.

Für Ritter Sport ist Nachhaltigkeit seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. © APA/dpa/Marijan Murat

Bereits seit 2019 produziert der deutsche Schokoladenhersteller klimaneutral. Unvermeidbare Emissionen werden durch Gold Standard-Zertifikate ausgeglichen. Der Produktionsstandort Breitenbrunn steht exemplarisch für dieses Engagement. Dort entstehen rund 5.000 Tonnen Schokolade pro Jahr, darunter auch vegane Sorten und die Marke Amicelli.

Diskussion, Vortrag und freier Eintritt für alle

Mit der Ausstellung will Ritter Sport mehr erreichen als bloße Information. Zur Eröffnung am 24. Juni findet eine Podiumsdiskussion statt, in der regionale Vertreterinnen und Vertreter über Chancen und Herausforderungen des Klimawandels sprechen. Am Abend des 2. Juli steht ein Vortrag von Florian Etl auf dem Programm. Er widmet sich der Frage, wie Biodiversität als Schlüssel zur Zukunft wirken kann.

An allen Tagen ist der Eintritt kostenfrei und barrierefrei möglich. "Gerade als Familienunternehmen denken wir in Generationen. Wir wollen ein lebenswertes Umfeld hinterlassen", betont Anna-Maria Hess. In Breitenbrunn wird diese Haltung nun für zehn Tage sichtbar und erlebbar.