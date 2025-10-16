Wieder Sabotageakt auf Maisfeld: 15.000 Euro Kopfgeld für Hinweise

Seit Jahren wird das Maisfeld von dem Unternehmer Martin Thaler (38) regelrecht heimgesucht. Doch wer will dem Unternehmer schaden?

Tirol. Zwischen 1. Juli und 15. Oktober platzierten derzeit Unbekannte mehrere Metallteile in einem Maisfeld in Radfeld-Maukenbach (Bezirk Kufstein). Doch das blieb bis am Mittwoch unbemerkt. Ein Mitarbeiter des 38-jährigen Unternehmers war gerade mit der Ernte beschäftigt, als er einen lauten Knall hörte und sofort seinen Chef verständigte.

© Zoom.Tirol

© Zoom.Tirol

© Zoom.Tirol

Die auf dem Maisfeld platzierten Metallteile hatten sich laut Martin Thaler in dem Häcksler einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine hineingefressen. Dabei wurden Messer zerstört, die ganze Ernte ist vernichtet. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 40.000 Euro. Laut Aussagen des 38-Jährigen wurde er bereits zum vierten Mal Opfer eines kostenintensiven Sabotageaktes.

Bereits in den Jahren 2019, 2022 und 2023 wurden mehrere Sachbeschädigungen auf dem Maisfeld begangen. Doch wer steckt dahinter? Bisher konnte der Täter nicht ausgeforscht werden. Ob es sich hierbei um jemanden aus der Konkurrenz oder Nachbarn, Verwandte sowie Bekannte handelt, ist noch unklar.

Der Unternehmer hat jedenfalls genug: "Wir setzen ein Kopfgeld in der Höhe von 15.000 Euro für die Ausforschung des/der Täter/s aus!" Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 059 133 7213 um Hinweise.