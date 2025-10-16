27.500 Wildtiere sterben auf NÖs Straßen

Wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) bekannt gegeben hat, sind im Jagdjahr 2024/25 65.011 Wildtiere auf Österreichs Straßen getötet worden, die meisten davon in Niederösterreich mit 27.471.

Bereits bei den Wildunfällen mit Personenschaden war Niederösterreich an der Spitze (oe24 berichtete). Doch auch reiner Schaden an der Tierwelt ist in Niederösterreich höher als in den anderen Bundesländern.

Alle 19 Minuten stirbt ein Wildtier in NÖ

Immerhin ist die Zahl österreichweit im Vergleich zum letzten Jahr um sechs Prozent gesunken. Doch Niederösterreich stellt zwei der drei Bezirke mit den meisten getöteten Wildtieren. Zwar ist Neusiedl am See auf der eins, danach folgen aber Mistelbach und Amstetten.

Die 27.471 getöteten Wildtiere in Niederösterreich bedeuten auch, im Schnitt sterben Reh und Co. alle 19 Minuten auf NÖ-Straßen! In ganz Österreich ist dies gar alle acht Minuten der Fall. An der Spitze stehen mit weitem Abstand Rehe (36.637), dann kommen Hasen (16.797) und mit etwas Abstand Fasane (4.442).

Ein Reh kommt selten allein

Wenn man ein Wildtier vor sich sieht, empfiehlt KFV-Direktor Christian Schimanofsky: "Sofort abbremsen, abblenden und gegebenenfalls mehrmals hupen, um das Wild aufzuschrecken und zur Flucht zu veranlassen."

Auf keinen Fall soll ein Ausweichmanöver eingeleitet werden, denn dadurch entsteht oftmals erhöhter Personenschaden, weil es zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr kommen kann. Und wer ein Reh- oder Rotwild sieht, der sollte definitiv mit weiteren Tieren rechnen, immerhin sind sie im Rudel unterwegs.