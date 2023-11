Cobra-Einsatz nach Schussabgabe in Innsbruck

Ein Mann stehe auf dem Balkon einer Wohnung und hantiere mit einer Schusswaffe, so die Meldung einer Zeugin.

Innsbruck. In Innsbruck-Igls sind am Sonntag nach einer Schussabgabe Spezialkräfte der Polizei ausgerückt. Ein Mann stehe auf dem Balkon einer Wohnung und hantiere mit einer Schusswaffe, so die Meldung einer Zeugin an die Exekutive gegen 12.00 Uhr.

Die Polizei ging daher auch mit Kräften der Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) in den Einsatz. Diese trafen den Bosnier in der Wohnung an, die Beamten stellten bei ihm eine Schreckschusspistole und ein Luftdruckgewehr sicher. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass gegen den 40-Jährigen ein behördliches Waffenverbot besteht. Der Schütze wurde auf der Polizeiinspektion einvernommen und angezeigt.