64-Jähriger auf Heimweg krankenhausreif geschlagen

Mord in Itter: Tatverdächtiger Pole (30) in Anstalt Ein Tiroler Gericht hat am Sonntag entschieden, dass der mutmaßliche Mörder des deutschen Liftwartes Peter S. (36) in einem forensisch-therapeutischen Zentrum bleiben muss. Damit wird der dringende Tatverdacht gegen den Polen (30) bestätigt.