Coronavirus: 229 Neuinfektionen in Österreich

Bisher 26.590 Erkrankte, 733 verstorben und 22.594 genesen. 146 hospitalisiert, davon 27 intensiv. 229 Neuinfektionen österreichweit.

Wien. Bisher gab es in Österreich 26.590 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (28. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 22.594 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 146 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 27 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: -1 (Datenbereinigung)

Kärnten: 6

Niederösterreich: 31

Oberösterreich: 51

Salzburg: 6

Steiermark: 36

Tirol: 20

Vorarlberg: 10

Wien: 70

Bezirkshauptleute kritisieren Gesundheitsministerium

Die österreichischen Bezirkshauptleute haben in einem Schreiben an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) das aktuelle Vorgehen des Ministeriums scharf kritisiert. Zudem bemängeln sie, dass trotz Angebots nicht auf das Know-how der Bezirkshauptleute zurückgegriffen wird, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Freitags-Ausgabe).

Die Behördenleiter teilten die Sorge, dass die " aktuelle Vorgangsweise, nämlich laufend Rechtsvorschriften und Vorgaben sowie schwer vollziehbare und praxisferne Vorgaben, welche auch oft kurzfristig geändert werden, zu schaffen, im Endergebnis dazu führt, dass steigenden Infektionszahlen und der Ausbreitung der Pandemie nicht wirksam begegnet werden kann".

Sie orteten zudem "erheblichen Kommunikationsbedarf" zwischen Ministerium und den Bezirkshauptmannschaften. Sie zeigten Unverständnis darüber, warum "trotz des Angebotes der österreichischen Bezirkshauptleute, ihre praktischen Erfahrungen österreichweit in Überlegungen zur Optimierung der Vollziehung einzubringen, nicht auf das Know-how der Bezirkshauptleute zurückgegriffen wird". Vor allem in Hinblick auf die Tatsache, dass "wesentliche gesetzliche Bestimmungen durch den Verfassungsgerichtshof" bereits aufgehoben wurden. Außerdem sei immer wieder betont worden, dass die "zahlreichen, unklaren rechtlichen Bestimmungen" schwer zu vollziehen seien.