Crash mit Familien-Pkw: Eltern, Sohn und Baby verletzt

Vater und Sohn wurden schwer verletzt.

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf die B137 in Andorf, Bezirk Schärding, gerufen. Eine belgische Familie war aus Richtung Zell an der Pram kommend aus bisher unbekannter Ursache mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und gegen eine Leitschiene geprallt. Aufgrund der Einschlagwucht überschlug sich der rote Pkw und kam auf dem Straßenbankett zum Liegen.

© Feuerwehr Pimpfing

Alle vier Fahrzeuginsassen – die beiden Eltern sowie ihre zwei Kinder – konnten schafften es auch dem Fahrzeug. Der Vater und Lenker sowie der Sohn erlitten schwere Verletzungen. Der Vater wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht, der Sohn per Notarzthubschrauber Christophorus 3 ebenfalls nach Ried geflogen. Die Mutter sowie ein Baby erlitten glücklicherweise nur leichte Schnittwunden und wurden vorsorglich ins Krankenhaus Schärding gebracht.

Großes Trümmerfeld sorgte für Sperrung

Wegen des großen Trümmerfeldes, welches durch den Unfall verursacht wurde, musste die gesamte Bundesstraße von der Feuerwehr für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Parallel dazu unterstützten die beiden Feuerwehren das Rote Kreuz und die Notärzte bei der Betreuung der verletzten Personen. Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei kümmerten wir uns noch um den Abtransport des Unfallfahrzeuges und reinigten abschließend die Fahrbahn von den Trümmern.

Nach etwa 2 Stunden konnte der Einsatz schließlich beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.