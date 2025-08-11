Das Himmelsspektakel, das morgen nur Frühaufsteher sehen

Jupiter und Venus treffen sich am morgendlichen Sternenhimmel.

Vom 10. bis 15. August 2025 können Frühaufsteher ein besonderes Himmelsschauspiel beobachten: Die hellsten Planeten Venus und Jupiter nähern sich am Morgenhimmel an und erreichen am 12. August ihren geringsten Abstand – nur etwa zwei Vollmonddurchmesser voneinander entfernt. Dieses Phänomen, in der Astronomie als Konjunktion bekannt, ist mit bloßem Auge im Sternbild Zwillinge sichtbar, wie der Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut (AAS) erklärt.

Wann und wo zu sehen?

Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 4:30 und 5 Uhr MESZ im Osten. Besonders reizvoll ist der tägliche Positionswechsel: Während am 12. August Venus noch südwestlich (Anm. rechts unterhalb) des Jupiter steht, rückt sie am 13. August genau senkrecht unter ihn.

Venus und Jupiter unter dem Mond am Abendhimmel, aufgenommen am 3. Dezember 2008 in Großbritannien. © Getty Images (Archivbild)

Warum ist das Ereignis so besonders?

Venus , unser innerer Nachbarplanet, ist nach Mond und Sonne das hellste Objekt am Himmel. Trotz ihrer lebensfeindlichen Oberfläche (500°C, Schwefelsäurewolken) reflektiert sie starkes Licht.

, unser innerer Nachbarplanet, ist nach Mond und Sonne das hellste Objekt am Himmel. Trotz ihrer lebensfeindlichen Oberfläche (500°C, Schwefelsäurewolken) reflektiert sie starkes Licht. Jupiter , der größte Planet des Sonnensystems, erscheint aufgrund seiner enormen Entfernung (887 Mio. km) lichtschwächer.

, der größte Planet des Sonnensystems, erscheint aufgrund seiner enormen Entfernung (887 Mio. km) lichtschwächer. Solche engen Begegnungen sind selten und wiederholen sich erst wieder im November 2028.

Zugabe: Perseiden-Sternschnuppen

Wer besonders früh aufsteht, kann neben dem Planeten-Duo auch die Perseiden erspähen – allerdings stört dieses Jahr der fast volle Mond die Sicht.

Ein faszinierendes Naturschauspiel, das sich erst in drei Jahren wieder so zeigt – perfekt für Himmelsbeobachter und Fotografen!