Defibrillator in Gemeindehaus geklaut: Polizei sucht junge Diebin

Fotos veröffentlicht

Defibrillator in Gemeindehaus geklaut: Polizei sucht junge Diebin

04.03.26, 11:13 | Aktualisiert: 04.03.26, 12:43
Die bislang unbekannte junge Frau mit roter Haube wird dringend gesucht.

Einen äußerst dreisten Diebstahl soll eine junge Frau mit roter Haube und braunen Haaren am 23. Februar in dem Gemeindeamt in Nassereith begangen haben. Die bisher noch unbekannte Täterin soll nämlich einen Defibrillator, der zur Notfallversorgung im Foyer des Gebäudes platziert war, einfach mitgenommen haben. Es entstand ein Schaden in der Höhe eines vierstelligen Eurobetrages.

© LPD Tirol

© LPD Tirol

© LPD Tirol

Das Gerät wurde völlig beschädigt zwar einen Tag später gegen 15 Uhr auf der B189 von Mitarbeitern gefunden, doch von der Diebin fehlt bisher jede Spur. Nun sucht die Polizei mit Lichtbildern nach der Täterin. 

Die Bevölkerung wird gebeten, zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Nassereith unter Tel. 059133 - 7103 weiterzugeben.

