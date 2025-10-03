Dementes Sturzopfer wählte Notruf - Retter stießen auf Nazi-Müll

Ein 82-Jähriger Wiener, der in der Josefstadt in seiner Wohnung nach einem Sturz nicht mehr aufstehen konnte, holte und bekam Hilfe. Trotzdem wurde er angezeigt.

Wien. Bei einem medizinischen Notfall in Wien-Josefstadt nahe dem Uhlplatz ist nicht nur ein 82-Jähriger von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat in der völlig vermüllten Messie-Wohnung auch sechs illegale Schusswaffen sichergestellt. Der Senior besaß sie ohne entsprechende Berechtigung.

© LPD Wien

© LPD Wien

Unter den zahlreichen Blankwaffen befand sich auch ein Gehstock mit Metallspitze, der von den Beamten als verbotene Waffe eingeordnet wurde. Ebenfalls im Besitz des Mannes befanden sich diverse Gegenstände und Devotionalien mit eindeutig nationalsozialistischem Hintergrund. Entsprechende Anzeigen nach dem Waffen- und Verbotsgesetz wurden erstattet. In weiterer Folge muss entschieden werden, ob der demenzkranke Wiener, der bis jetzt keine Heimhilfe hatte, überhaupt verhandlungs- oder haftfähig wäre. Auch eine Besachwalterung, bei der auch die Pflege des betagten Mannes geregelt werden sollte, steht im Raum.