Die Amis lieben uns: Wien zur besten Metropole Europas gekürt

Die Leser des Luxus- und Lifestyle-Magazins „Condé Nast Traveler“ haben Wien kürzlich zum besten Reiseziel unter Europas Metropolen gewählt.

Im weltweiten Vergleich landete die Stadt auf Platz 5, hinter Tokio, Singapur, Sydney und Kapstadt. In der britischen Ausgabe des Magazins schaffte es Wien auf den 3. Platz der europäischen Städte.

Das jährlich erscheinende Magazin lässt seine Leserschaft über die beliebtesten Reiseziele abstimmen. Bei den „Readers' Choice Awards“ 2024 erreichte Wien sowohl in der amerikanischen als auch in der britischen Ausgabe des Magazins Spitzenplätze. In der Kategorie der Städte mit mehr als 500.000 Einwohner wurde Wien von den amerikanischen Leser als beliebteste europäische Stadt bewertet und weltweit auf Platz 5 eingeordnet, hinter Tokio, Singapur, Sydney und Kapstadt.

Zu den Top-10 zählen auch Städte wie Vancouver, Madrid, Kopenhagen, Montreal und London. In der britischen Ausgabe, die sich auf europäische Städte fokussiert, landete Wien hinter Valencia und Stockholm auf Platz 3, gefolgt von Städten wie Berlin, Mailand und Paris.

© getty ×

"Exzellente Standortbestimmung"

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke kommentierte die Platzierungen: „Auszeichnungen wie diese sind eine exzellente Standortbestimmung für die Destination und Beleg, dass Wien bei Luxusreisenden zu den weltweiten Top-Zielen gehört. Das aktuelle Ranking unterstützt unsere Bemühungen, die Wertschöpfung im Tourismus zu erhöhen, Arbeitsplätze zu schaffen und Qualitätstourismus zu fördern – im Sinne unserer Gäste, aber auch und vor allem der hier in Wien lebenden Menschen.“

Auch Tourismusdirektor Norbert Kettner hob die Bedeutung der Platzierung hervor: „Wiens Top-Platzierung ist Grund zur Freude, aber zugleich Auftrag für den WienTourismus, weiterhin kulturaffine und ausgabefreudige Zielgruppen anzusprechen. Den Kolleg in Tokio gratuliere ich herzlich zum weltweit 1. Platz. Es zeigt, welche Bedeutung die Anbindung an internationale Verkehrswege und die Weiterentwicklung des Tourismusstandortes Wien haben.“

© getty ×

Bei den besten kleinen Städten belegt Österreich ebenfalls den fünften Platz – Salzburg schaffte es ins Ranking. Gleich hinter Victoria in Kanada, San Sebstián in Spanien, San Miguel de Allende in Mexiko und Florence. Dahinter reihen sich das Schweizer Lucerne, Porto, Galway in Irland, Puerto Vallarta in Mexico und das kroatische Dubrovnik ein.

Auch Hotels beliebt

Im Ranking der besten Luxushotels schnitten auch Wiens Top-Häuser gut ab. Das „Rosewood Vienna“ belegte in der Region „Central and Southern Europe“ den 1. Platz, während das „Hotel Imperial“, „Hotel Sacher Wien“ und „The Amauris Vienna“ ebenfalls unter den Top 10 zu finden sind.

© Instagram/rosewoodvienna ×

Die USA stellen den wichtigsten Fernmarkt für Wien dar, mit rund 473.000 Übernachtungen im ersten Halbjahr 2024. Auch das Vereinigte Königreich verzeichnete mit 340.000 Übernachtungen beachtliche Zahlen. Der Umsatz im Bereich der Beherbergung stieg in diesem Zeitraum auf etwa 45 Millionen Euro (USA) und 26 Millionen Euro (UK) – ein Plus von jeweils 20 Prozent im Vergleich zu 2023. In der Luxushotellerie sind die USA in Wien die umsatzstärkste Nation.