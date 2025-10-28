Dieses Naturspektakel ist am 5. November zu sehen

Der November beginnt mit einem spektakulären Highlight: einem Supermond.

Am 5. November gibt es einen Supermond, welcher in diesem Jahr am nächsten zur Erde sein wird. An diesem Tag ist der Mond rund 357.000 Kilometer von der Erde entfernt. Damit gehört dieser in die Kategorie des klassischen Supermondes. Solang das Wetter mitspielt, können Neugierige das Naturspektakel draußen beobachten.

Der Abstand des Mondes zur Erde beträgt gewöhnlich zwischen 356.400 und 406.700 Kilometern. Die Differenz entsteht dank der elliptischen Umlaufbahn des Erdtrabanten um unseren Planeten. Am 5. November kommt der Mond somit fast zu seinem geringsten Abstand und liegt rund 30.000 Kilometer unter seinem durchschnittlichen Abstand.

Eine optische Täuschung

Doch wieso wirkt der Supermond viel größer als ein normaler Vollmond? Der Unterschied entsteht dank einer optischen Täuschung. Alle sechs Monate erreicht der Mond das Perigäum, seinen erdnächsten Punkt. Wenn der Vollmond mit dem Perigäum gleichzeitig passiert, dann spricht man von einem Supermond.

Wann ist der Mond am nächsten zur Erde?

356.979 km zum Vollmondtermin um 14.19 Uhr

356.921 km beim Mondaufgang um 16.20 Uhr

356.833 km im Perigäum um 23.28 Uhr

Doch dieser Supermond wird nicht der letzte sein, denn am 5. Dezember gibt es den letzten Supermond des Jahres. Dieser wird aber nicht so groß werden.