Süßes oder Saures: Halloween sorgt für 16 Millionen Euro Umsatz in Wien

Halloween sorgt in Wien nicht nur Gänsehaut, sondern auch für ordentlich Umsatz. Der Handel profitiert von steigender Kauflust und wachsender Beteiligung. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass das Gruselfest längst mehr ist als ein Trend.

Am 31. Oktober verwandeln sich ganze Wohnviertel in Spuklandschaften. Familien schmücken Hauseingänge, Kinder schlüpfen in furchterregende Kostüme und viele Wienerinnen und Wiener halten Süßigkeiten für kleine Geister bereit. Mehr als 70 Prozent der Haushalte mit Kindern unter 16 Jahren geben an, Halloween aktiv zu feiern. Auch viele Erwachsene machen mit. Rund 43 Prozent planen, kleine Geschenke oder Süßigkeiten zu verteilen. Weitere 26 Prozent zeigen sich ebenfalls offen dafür. Die aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien unterstreicht, die hohe Halloween-Feierlaune der Wienerinnen und Wiener.

Wichtiger Umsatzimpuls für den Handel

Die Wirtschaft profitiert kräftig vom Trend. In Wien erreichen die Ausgaben für Halloween-Produkte in diesem Jahr rund 16 Millionen Euro. Durchschnittlich gibt jede Person etwa 50 Euro aus. Das ist ein Anstieg von 10 Euro im Vergleich zum Vorjahr. "Halloween ist heute etabliert, deutlich populärer, vielfältiger und auch wirtschaftlich relevanter denn je, sagte Margarete Gumprecht von der Wirtschaftskammer Wien.

Wiener Handel: Gesamtausgaben bei rund 16 Millionen Euro. © KMU Forschung Austria

Besonders profitieren Nahversorger, Dekorations- und Kostümgeschäfte. Die Nachfrage steigt, sowohl in den Geschäften vor Ort als auch online. Etwa 80 Prozent der Wienerinnen und Wiener kaufen ihre Gruselprodukte im stationären Handel. Rund 40 Prozent nutzen zusätzlich das Internet.

Süßes, Deko und Kostüme werden gekauft

Die beliebtesten Halloween-Produkte sind Süßigkeiten (85 Prozent), Zierkürbissen zum Basteln, gruselige Dekoartikel, wie Geisterfiguren, Spinnennetze oder Skelette Dekorationsartikeln und Kostüme (je 34 Prozent). Rund 28 Prozent investieren außerdem in Schminke, Make-up, Schmuck und Accessoires, um für die passende Gruselstimmung zu sorgen. Rund 80 Prozent der Wienerinnen und Wiener kaufen ihre Halloween-Artikel im stationären Handel, während etwa 40 Prozent zusätzlich online einkaufen.

Was früher als amerikanische Mode belächelt wurde, hat sich zu einem festen Bestandteil des Wiener Jahreskalenders entwickelt. Halloween bringt Familien zusammen, belebt ganze Grätzel und sorgt für ein Stimmungshoch in der Stadt.