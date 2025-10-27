Herbstferien in und rund um Wien: 8 aufregende Ausflüge für die ganze Familie

Die Herbstferien sind da und Sie wissen nicht, was Sie mit den Kids unternehmen sollen? Keine Sorge: Ob gruseliges Halloween-Vergnügen, spannende Tiererlebnisse oder sportliche Herausforderungen – in und rund um Wien warten zahlreiche Hotspots, die garantiert für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Ferienzeit ist Familienzeit – aber wie hält man die Kinder in den Herbstferien am besten bei Laune? Keine Sorge, Langeweile kommt garantiert nicht auf! Die Region bietet jede Menge spannende Erlebnisse für Groß und Klein. Nutzen Sie die goldenen Herbsttage und verwandeln Sie die Ferien in ein unvergessliches Abenteuer! Hier sind die besten Tipps für jedes Wetter – ob Sonne oder Regen!

Kürbishof Wunderlich

Auf dem Kürbishof Wunderlich in Zissersdorf bei Hausleiten erwartet euch ein wahres Kürbisparadies! Bis zum 2. November könnt ihr eine beeindruckende Auswahl an Kürbissen bestaunen und dabei charmante Fotomotive wie ein Kürbishaus, eine nostalgische Windmühle, einen Kürbis-Lastwagen und sogar ein Flugzeug entdecken – alles kunstvoll mit Kürbissen und Heuballen dekoriert. Perfekt für ein paar unvergessliche Schnappschüsse!

Wo: Aragartensiedlung bei Hausleiten, 2000 Zissersdorf

Topgolf

Golfen mit der ganzen Familie? Ja, das geht! Bei Topgolf in Brunn am Gebirge wird Golf zu einem Riesenspaß für Groß und Klein. Hier können Kinder ab 4 Jahren spielerisch mit speziellen Kinderschlägern ihre ersten Abschläge üben. Dank der beheizten Spielbereiche bleibt es auch bei herbstlichem Wetter angenehm warm. Ein toller Ort für gemeinsame sportliche Stunden und das Erlernen eines neuen Hobbys!

Wo: Wienerstraße 196, 2345 Brunn am Gebirge

Haus des Meeres

Regnerischer Herbsttag? Kein Problem! Im Haus des Meeres können sich die Kids durch die tropische Unterwasserwelt wühlen. Beobachten Sie Haie und andere Meeresbewohner durch die riesigen Kuppeln im Brandungsriff und wenn die Kinder Lust haben, dürfen sie sogar die kleinen Knabberfische im Becken füttern!

Wo: Haus des Meeres, Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien

Erlebnisbauernhof Landgut Cobenzl

Wer dachte, dass Wien keine Bauernhöfe zu bieten hat, wird hier eines Besseren belehrt. Der Erlebnisbauernhof Landgut Cobenzl im 19. Bezirk bietet nicht nur einen Streichelzoo, sondern auch sieben Ställe mit rund 100 Tieren. Ein tolles Erlebnis für Tierfreunde und Naturentdecker!

Wo: Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

Familypark St. Margarethen

Nur eine kurze Fahrt von Wien entfernt liegt der Familypark St. Margarethen im Burgenland. Besonders im Herbst ist der Park ein absoluter Geheimtipp: Wenn Halloween vor der Tür steht, wird der Freizeitpark in eine schaurig-schöne Welt verwandelt, die für Gänsehaut sorgt. Der Park bietet vier Erlebniswelten, in denen Kinder aller Altersgruppen auf ihre Kosten kommen. In der Halloween-Zeit wartet ein spektakuläres Programm, das den Abend mit Gruselspaß für die ganze Familie abrundet.

Wo: Märchenparkweg 1, 7062 St. Margarethen im Burgenland

Lainzer Tiergarten

Der Lainzer Tiergarten im Westen Wiens ist der ideale Ort, um Kastanien zu sammeln, Tiere zu beobachten und die Herbstlandschaft zu genießen. Machen Sie einen Spaziergang zur Hermesvilla, sammeln Sie Kastanien und basteln Sie mit Ihren Kindern lustige Tiere oder Figuren. Der Herbstspaziergang wird zu einem kreativen Abenteuer in der Natur.

Wo: Hermesstraße, 1130 Wien

Therme Laa

Wenn das Wetter wirklich nicht mitspielt, bietet die Therme Laa eine perfekte Lösung für einen Ausflug. Die Therme hat für Familien einiges zu bieten – von einem Wildwasserbecken bis hin zur Abenteuerrutsche „Fantasia“. Die Kleinen können im Wasser planschen, erste Schwimmzüge wagen und dabei die Zeit mit ihren Eltern genießen.

Wo: Thermenplatz 1, A-2136 Laa a. d. Thaya

Drachen steigen lassen in den Steinhofgründen

Herbstzeit ist Drachenzeit! Wenn der Wind weht, gibt es keinen besseren Ort, um den Drachen in die Lüfte zu lassen, als die Steinhofgründe in Wien. Die weiten Wiesen bieten genug Platz, um den Drachen zu steuern und gleichzeitig die atemberaubende Aussicht auf Wien zu genießen.

Wo: Baumgartner Höhe, 1140 Wien

Also, ab nach draußen und die besten Herbstferien aller Zeiten erleben!