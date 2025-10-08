Herbstzauber pur: Die schönsten Kürbishöfe in und rund um Wien

Es gibt kaum eine bessere Art, den Herbst zu genießen, als bei einem Besuch auf einem der vielen Kürbishöfe rund um Wien! Die leuchtenden Farben schaffen eine perfekte Atmosphäre und sind gleichzeitig ein tolles Fotomotiv. Wir zeigen die besten Kürbishöfe, die Sie dieses Jahr nicht verpassen dürfen!

Ob Sie nun die Instagram-würdigen Fotomotive suchen, mit der Familie durch das Kürbisparadies schlendern möchten oder einfach nach einem gemütlichen Ort Ausschau halten, um den Herbst zu genießen. In und rund um Wien gibt es zahlreiche Kürbishöfe, die für jeden Geschmack das perfekte Herbst-Erlebnis bieten. Hier stellen wir Ihnen die schönsten Adressen vor.



Kürbishof Franzlbauer

Auf diesem Hof erwartet Sie eine riesige Kürbispyramide, die Sie sofort willkommen heißt. In der traditionellen Scheune finden Sie eine Ausstellung mit rund 400 verschiedenen Kürbissorten – da ist wirklich für jede(n) etwas dabei! Während Sie die Farbenpracht genießen, können Ihre Kinder auf dem Heu hüpfen oder einen Spaziergang im nahegelegenen Wald machen.

Wann? 6. September bis 31. Oktober, täglich von 9 bis 19 Uhr

Wo? 3413 Hintersdorf, Haselbacherstraße 39

Kürbishof Wunderlich

Wenn Sie auf der Suche nach der perfekten Herbst-Kulisse für Ihre Fotos sind, dann führt kein Weg am Kürbishof Wunderlich vorbei. Hier warten neben einer beeindruckenden Auswahl an Kürbissen auch zahlreiche Fotomotive auf Sie: Ein charmantes Kürbishaus, eine nostalgische Windmühle, ein Kürbis-Lastwagen und ein echtes Flugzeug, alles liebevoll mit Kürbissen und Heuballen dekoriert.

Wann? 11. September bis 2. November, täglich von 9 bis 18 Uhr

Wo? Aragartensiedlung bei Hausleiten, 2000 Zissersdorf

Kürbisranch Asperhofen

Die Kürbisranch Asperhofen mag vielleicht kleiner sein als andere Höfe, aber sie hat definitiv ihren eigenen, ganz besonderen Charme. Der perfekte Ort, um in aller Ruhe durchzuschlendern und die Ruhe des Herbstes zu genießen. Hier finden Sie nicht nur Dekokürbisse, sondern auch eine große Auswahl an Kürbissen zum Kochen, Schnitzen oder Backen.

Wann? 10. September bis 31. Oktober, täglich von 9 bis 19 Uhr

Wo? Hauptstraße 18, 3041 Asperhofen

Wurzers Kürbishof

Der fast 800 Jahre alte Vierkanthof verleiht dem Hof einen einzigartigen Charme, der durch die bunte Vielfalt an 150 Kürbissorten noch verstärkt wird. Im hauseigenen Spezialitätenladen können Sie neben Kürbissen auch edelstes Kürbiskernöl, Liköre, Marmeladen und sogar Schokoladen aus Kürbis probieren

Wann? 24. September bis 31. Oktober, Mi-So von 10 bis 18 Uhr

Wo? Bodensdorf 5, 3250 Wieselburg-Land

Kürbisfest Am Himmel

Für all diejenigen, die nicht nur die Kürbisse, sondern auch die kulinarischen Köstlichkeiten rund um den Kürbis lieben, ist das Kürbisfest Am Himmel in Wien ein absolutes Highlight. Hier finden Sie auf dem Kürbisbauernmarkt alles, was das Herz begehrt – von frischen Kürbissen bis hin zu allerlei Kürbisspezialitäten.

Wann? 25. – 26. Oktober, von 10 bis 18 Uhr

Wo? Himmelstraße 125, 1190 Wien

Kürbisfest im Sperling

Ein weiteres Kürbisfest, das Sie nicht verpassen sollten, ist das Kürbisfest im Sperling im Augarten. Am 11. Oktober erwartet Sie ein tolles Herbstprogramm mit einer Hüpfburg, Kürbisschnitzen, Bastelstationen und vielem mehr für die Kleinen. Während sich die Kinder austoben, können Sie in aller Ruhe die Kürbis-Leckereien genießen – von herzhaften Gerichten bis hin zu süßen Kürbis-Desserts.

Wann? 11. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Wo? Sperling im Augarten, Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien

Diese Kürbishöfe und -feste rund um Wien bieten für jeden das perfekte Erlebnis.