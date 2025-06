Drei junge Männer sprengten Radarbox in die Luft

Bereits dreimal wurde eine Radarbox in Raasdorf im Marchfeld bei Wien gesprengt - zuletzt zweimal innerhalb von zwei Wochen. Die Polizei hofft dringend auf neue Hinweise.

NÖ. In diesem Fall kann man ausschließen, dass die Bankomatsprenger - die heuer schon 22 Mal zugeschlagen haben, zuletzt in Brunn am Gebirge - hinter der explosiven Attacke gegen die Radarbox auf der Wagramer Straße in Raasdorf stecken - hier ist einfach nichts zu holen. Nicht ein Cent.

© google maps

Nur seinen Ärger ist jemand bzw. konkret ein Autofahrer mit zwei Komplizen losgeworden, weil er selbst geblitzt wurde oder die Radar-Falle hier einfach nicht haben will - wie man unter der Hand hört, ist die gegenständliche Box eine echte Goldgrube, die oft von Vorbeifahrern übersehen wird.

Wie die Polizei jetzt noch einmal bekannt gibt, sprengten unbekannte Täter am 23. Dezember 2024, gegen 00.10 Uhr, mit Böllern die Radarbox im Bezirk Gänserndorf und befestigten hernach einen Spanngurt rundherum. Am 3. Jänner 2025, gegen 19.45 Uhr, jagten vermutlich dieselben Täter die bereits beschädigte Radarbox neuerlich in die Luft. Eine Zeugin, die mit einem Pkw vorbeifuhr, konnte drei jugendliche Verdächtige wahrnehmen:

Führt weiße Jacke zu den Gesuchten?

Ein Bursche war etwa 16 bis 20 Jahre, zirka 180 cm groß und mit einer weißen Jacke bekleidet; die beiden anderen waren etwa im selben Alter, einer hatte kurze dunkle Haare. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Groß-Enzersdorf unter der Telefonnummer 059133-3206 erbeten.

Was bisher noch nicht bekannt war. Bereits am 9.12. 2022 wurde die Radarbox schon einmal gesprengt - und der oder die Täter bis heute nicht gefunden.