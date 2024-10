Dutzende geparkte Autos mit Fahrradkette demoliert

30 bis 40 Fahrzeuge wurden beschädigt, ein 27-Jähriger wurde nach der Tat von einer Polizeistreife festgenommen.

Ein 27-jähriger Mann soll am Samstagabend in Innsbruck 30 bis 40 parkende Autos mutwillig beschädigt haben. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war er mit einem Fahrrad unterwegs und schlug mit einem schweren Fahrrad-Faltschloss auf die Scheiben und Außenspiegel der Wagen ein. Der Afghane wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen und befand sich auch am Sonntagvormittag noch in polizeilichem Gewahrsam, informierte die Exekutive.

Erste Vandalenakte wurden zwischen 19.45 und 20.10 Uhr im Bereich Fürstenweg, Unterbergstraße, Franz-Fischer-Straße, Sonnenburgstraße und Speckbacherstraße gemeldet. Nachdem eine erste Fahndung erfolglos geblieben war, trat der 27-Jährige gegen Mitternacht in der Kaufmannstraße erneut in Erscheinung. Wieder drosch er wahllos auf Fahrzeuge ein. Er wurde kurz nach Mitternacht im Bereich Rossau von einer Polizeistreife gestellt und festgenommen, das Fahrrad-Faltschloss wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Geschädigte, sich beim Kriminalreferat Innsbruck (Tel. 059133 75 3333) zu melden.