Einbruch in Geschäft: Täter schlugen Scheibe ein

Ein oder mehrere Täter machten sich über den Laden in der Ettenreichgasse her.

Mit einem größeren Sachschaden muss der türkische Betreiber eines Shops auf der Ettenreichgasse in Favoriten aufgrund eines Einbruchs in der Nacht auf Samstag rechnen. Dort haben bisher unbekannte Täter, es könnte auch nur ein einziger gewesen sein, zuerst versucht die Geschäftstüre aufzubrechen.

Weil ihnen das aber nicht gelang, wurde die Scheibe des Ladens eingeschlagen. Durch das Loch konnten die Einbrecher mit den Händen zur Kasse greifen und Geld herausholen.

Geklaut wurden zum Glück nur 70 Euro, eine Münzensammlung dürften die Einbrecher übersehen haben. Von dem oder den Tätern fehlt bisher jede Spur. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt in dem Fall.